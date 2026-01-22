Santone a capo del monopolio della droga 200 euro a settimana dai pusher e l' assegnazione delle case occupate

Vincenzo Santone, noto come o’ Zuppariell, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulla gestione di un monopolio della droga a Santa Maria Capua Vetere. La sua attività prevedeva una contribuzione settimanale di 200 euro dai pusher per il mantenimento dei detenuti e l’assegnazione di case occupate. L’operazione ha portato all’arresto di 17 persone, evidenziando un sistema criminale strutturato e articolato.

Il retroscena dell'inchiesta sullo spaccio di stupefacenti nel rione Iacp. La parentela con il ras dei Belforte e gli attriti con la famiglia Nebbia: "Ci prendiamo la casa al primo piano" Duecento euro a settimana da destinare al mantenimento dei detenuti. Questa la quota che i singoli pusher dovevano versare al capo Vincenzo Santone, 42 anni di Santa Maria Capua Vetere e noto come o’ Zuppariell, finito in manette nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari, di cui tre nei confronti di minorenni, e ad altri due arresti in flagranza. Nell’inchiesta, condotta dalla squadra mobile della Questura di Caserta e coordinata dalla Dda di Napoli, emerge il ruolo di Santone, che si comportava come un vero e proprio boss di camorra.🔗 Leggi su Casertanews.it

Case vacanze sul litorale domizio occupate dai romRecenti episodi segnalano un aumento di furti nelle case vacanze sul litorale domizio, perpetrati da gruppi di rom che forzano i cancelli con flex a batteria.

