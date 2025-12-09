BGYO l’EP Headlines e la conquista globale | La nostra musica oltre ogni confine
Nati nelle Filippine, cresciuti dentro una scena che oggi guarda dritto al mondo, i BGYO stanno vivendo il momento in cui tutto accelera. I numeri parlano chiaro – oltre 100 milioni di stream complessivi, classifiche conquistate in mezzo pianeta, una fanbase globale che continua ad allargarsi – ma c’è qualcosa che va oltre le metriche. È una questione di postura artistica, di identità che si compatta, di linguaggio che si fa più sicuro. Headlines non è solo un nuovo EP: è una dichiarazione di presenza, un biglietto da visita internazionale che mette insieme estetica Y2K, pop levigato, sensualità, romanticismo e una consapevolezza nuova nel modo di raccontarsi. 🔗 Leggi su Panorama.it
