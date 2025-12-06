Fondi MOF CCNI del 23 ottobre | il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA DSGA e valorizzazione docenti
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le economie degli anni scolastici precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aggiornamento MOF – Risorse aggiuntive dal Ministero È arrivata finalmente alle scuole la nota del Ministero sull’assegnazione dei fondi aggiuntivi legati all’Ipotesi di CCNI del 23 ottobre 2025. I nuovi stanziamenti riguardano: • ATA: aumento fondi per inca - facebook.com Vai su Facebook