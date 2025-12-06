Fondi MOF CCNI del 23 ottobre | il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA DSGA e valorizzazione docenti

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le economie degli anni scolastici precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

