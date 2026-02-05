Carta del docente ridotta a 400 euro ma più soldi alle scuole con i fondi Pon

Il governo ha deciso di ridurre la Carta del docente da 500 a 400 euro. La decisione è stata presa con un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tuttavia, allo stesso tempo, vengono destinati più fondi alle scuole attraverso i finanziamenti Pon. La misura mira a riorganizzare le risorse, ma molti insegnanti si chiedono come questa scelta influirà sulle attività di formazione e aggiornamento.

La Carta del docente cambia: il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito ridisegna, al ribasso, il più noto bonus riservato a maestri e professori. In pratica, l'importo della Carta del docente viene rivisto al ribasso: 100 euro in meno rispetto a quanto previsto originariamente dalla legge 107 del 2015, quella sulla Buona Scuola. Si passa quindi da 500 euro a 400 euro, per un taglio pari al -20%. Ma la platea dei beneficiari viene allargata. Carta del docente anche ai precari. I sindacati sono sul piede di guerra ed evidenziano come nei fatti un taglio del -20% sia già intervenuto nel corso dell'ultimo decennio a causa dell'inflazione.

