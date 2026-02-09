Carta d' identità da agosto stop a quella cartacea | come richiedere il documento elettronico
Da agosto, in Italia, la carta d'identità cartacea smette di essere valida. Dal 3 agosto 2026 non potrà più essere usata, anche se ancora valida fino alla scadenza. Le persone dovranno passare al documento elettronico, che diventa obbligatorio. La trasformazione è già in atto: bisogna informarsi su come richiedere il nuovo documento digitale prima della scadenza.
A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in conformità al Regolamento Europeo 11572019.
Dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee spariranno del tutto.
