Carnevale Torrenovese | sfilata Carri allegorici e tanto divertimento

Questa mattina a Torrenova si respira già aria di festa. L’appuntamento con il Carnevale dei Bambini in piazza Autonomia è fissato per l’11 febbraio alle 9,30. Le strade si riempiranno di carri allegorici e bambini che si preparano a divertirsi. La città si prepara a vivere un giorno di allegria e colori, con tante famiglie pronte a partecipare.

Tutto pronto per il Carnevale Torrenovese. Si partirà l'11 febbraio alle ore 9,30 a Torrenova con il Carnevale dei Bambini nei locali di piazza Autonomia. Sfilata Carri allegorici invece il 14 e 17 febbraio start ore 15 con partenza sempre da Piazza Autonomia. Non mancheranno i dj sul carro.

