Carnevale in Umbria | dolci di ieri oggi e domani

Nel cuore dell’Umbria, tra Marsciano e Perugia, si respira già l’aria di Carnevale. Le strade si riempiono di profumi di dolci tradizionali, come la Cialda di Marsciano, un biscotto sottile e croccante che richiama ricordi di ieri ma si prepara a incontrare anche le nuove varianti di domani. Le pasticcerie locali già sfornano queste specialità, che sono parte della storia del Carnevale umbro e continuano a conquistare grandi e piccoli.

Tipica dell’Umbria e in particolare della zona di Marsciano, in provincia di Perugia, la Cialda di Marsciano è un dolce sottile e croccante dal profumo delicato. Si prepara con pochi ingredienti essenziali (uova, zucchero, farina e scorza di limone, talvolta aromatizzati con anice o vaniglia) e viene cotta in apposite piastre di ferro ben calde. A Spoleto, invece, il dolce simbolo del Carnevale è la Crescionda, di quella “a tre strati”, arricchita con amaretti e cioccolato. Completano origini antichissime: una preparazione che rielabora in chiave dolce la focaccia medievale, a base di uova, pangrattato, brodo di gallina, pecorino e cioccolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

