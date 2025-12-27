Dopo mesi di inchieste, scoop e anticipazioni portate avanti da Il Tempo la maxi-operazione della Digos di Genova fa calare il velo dalla rete del terrore, il meccanismo con cui dall'Italia partivano finanziamenti milionari verso i terroristi di Hamas, il tutto sotto l'insegna della (falsa) beneficenza per la popolazione palestinese. Il commento del direttore, Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regalo di Natale, arrestato Hannoun. Capezzone: le inchieste del Tempo di ieri, oggi e domani

Leggi anche: Hannoun arrestato: finanziava Hamas. L'operazione dopo le inchieste de Il Tempo: 9 indagati e sequestri per 8 milioni

