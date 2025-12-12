Come ti scodello l’ideologia | nelle mense scolastiche delle elementari toscane arriva il menù di Gaza

L'indottrinamento è servito. a tavola. O meglio, sulle tavolate delle mense scolastiche che hanno aderito all'iniziativa promossa dai Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Barberino di Mugello, in collaborazione con la società che si occupa delle refezioni scolastiche. Laddove per iniziativa si intende un programma di pasti che includano nell'elenco scolastico pietanze e ricette "inclusive". Per esempio, quello servito ieri (giovedì 11 dicembre) che ha inaugurato il progetto, prevedeva un "Menù Palestina" – a base di pasta, falafel di ceci, carote e finocchi – come prima tappa del progetto "Sapori per la pace".