Poggiardo capitale del folklore di Puglia per celebrare le tradizioni regionali
Poggiardo, conosciuta come capitale del folklore di Puglia, si prepara ad accogliere due importanti eventi dedicati alle tradizioni regionali. Questa manifestazione conferma il ruolo del comune salentino come centro di valorizzazione della cultura locale, offrendo un’occasione per riscoprire le radici e le usanze della regione. Un appuntamento che attira appassionati e visitatori interessati a conoscere e vivere il patrimonio culturale della Puglia.
POGGIARDO – Poggiardo capitale del folklore di Puglia: cresce l’attesa per le due date del prestigioso evento che ha consacrato il comune salentino come centro di celebrazioni della cultura e delle tradizioni regionali. Ad annunciarlo è la Federazione italiana delle tradizioni popolari e, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
