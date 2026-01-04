Poggiardo capitale del folklore di Puglia per celebrare le tradizioni regionali

Poggiardo, conosciuta come capitale del folklore di Puglia, si prepara ad accogliere due importanti eventi dedicati alle tradizioni regionali. Questa manifestazione conferma il ruolo del comune salentino come centro di valorizzazione della cultura locale, offrendo un’occasione per riscoprire le radici e le usanze della regione. Un appuntamento che attira appassionati e visitatori interessati a conoscere e vivere il patrimonio culturale della Puglia.

