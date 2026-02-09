Carnevale a Pietrasanta il primo corso sconfigge il meteo Festa per oltre 4mila persone

Il carnevale di Pietrasanta ha preso il via con il primo corso, sfidando il maltempo. Nonostante le previsioni, il cielo ha deciso di fare i capricci solo nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a un corteo che ha attirato oltre 4.000 persone. La festa è iniziata alle 15,45, e nonostante qualche nuvola, il pubblico ha continuato a divertirsi, dimostrando che il vero spirito di carnevale non si ferma davanti alla pioggia.

Pietrasanta (Lucca), 9 febbraio 2026 – "Ma come, non doveva piovere nel tardo pomeriggio?" si sono chiesti in tanti quando ieri alle 15,45 il cielo ha cominciato a fare i capricci. Il primo dei tre corsi mascherati del Carnevale di Pietrasanta era iniziato da meno di un'ora e il rischio di un fuggi-fuggi è stato reale. Chissà, sarà stato forse lo sciamano sul carro della Lanterna a metterci una pezza: dopo 15-20 minuti ha smesso di piovere e la sfida tra le dieci contrade è stata ancora più bella superando le previsioni. Se il sole portò 4mila persone al debutto 2025, ieri i biglietti venduti sono stati 2.

