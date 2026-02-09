Carnevale a Greve in Chianti

Da firenzetoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio, a Strada in Chianti, si svolgerà l’undicesima edizione di

Il Comune di Greve in Chianti e la Pro Loco di Strada in Chianti APS presentano l’undicesima edizione di "Maschere per Strada", il carnevale che animerà la frazione di Strada in Chianti nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026. La manifestazione si svolgerà tra il Centro Civico e Piazza del.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Greve in Chianti

Greve in Chianti, masso precipita sulla strada

Via con Vichi agli 'Incontri d'autore' a Greve

Il 16 gennaio 2026, a Greve in Chianti, si terranno gli 'Incontri d'autore' con Vichi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Greve in Chianti

Argomenti discussi: Tutti gli eventi del Carnevale 2026 a Greve in Chianti: da domenica 8 a martedì 17 febbraio; Maschere per Strada; Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Tutti gli eventi del Carnevale 2026 a Greve in Chianti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.