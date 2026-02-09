Carnevale a Greve in Chianti
Domenica pomeriggio, a Strada in Chianti, si svolgerà l’undicesima edizione di
Il Comune di Greve in Chianti e la Pro Loco di Strada in Chianti APS presentano l’undicesima edizione di "Maschere per Strada", il carnevale che animerà la frazione di Strada in Chianti nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026. La manifestazione si svolgerà tra il Centro Civico e Piazza del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Greve in Chianti
Greve in Chianti, masso precipita sulla strada
Via con Vichi agli 'Incontri d'autore' a Greve
Il 16 gennaio 2026, a Greve in Chianti, si terranno gli 'Incontri d'autore' con Vichi.
Ultime notizie su Greve in Chianti
Argomenti discussi: Tutti gli eventi del Carnevale 2026 a Greve in Chianti: da domenica 8 a martedì 17 febbraio; Maschere per Strada; Carnevale e non solo: gli eventi del fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Tutti gli eventi del Carnevale 2026 a Greve in Chianti.
Torna il “Carnevale in Piazza”, a Greve in Chianti. E ci sarà da divertirsi! Dall’8 al 17 febbraio, eventi e feste per grandi e piccini: alla casa del popolo grevigiana, al Teatro Boito, al Bar #PostAzione e naturalmente in piazza Matteotti. LEGGI SU WEC facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.