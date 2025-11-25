greve in chianti masso precipita sulla strada

Greve in Chianti (Firenze), 25 novembre 2025 – Nella mattina di martedì 25 novembre un grosso masso si è staccato dal costone lungo la Strada Provinciale 33 traversa di Testi davanti all’ex cementificio Buzzi Unicem invadendo la corsia di marcia in direzione Passo dei Pecorai nel comune di Greve in Chianti. Il caso ha voluto che in quel momento non stesse transitando nessuno lungo la Provinciale. Il grosso masso è stato frenato in parte dalla rete di contenimento strappandosi al pari della carreggiata. Sul posto è stato fatto un primo sopralluogo, dopodiché una ditta che stava lavorando all’ex cementificio è stata fatta intervenire per rimuovere la grossa pietra spaccandola per poi rimuovere tutti i detriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

