Carnevale a Campogalliano carri maschere e dj set in città

Migliaia di persone si stanno già preparando a partecipare al Carnevale di Campogalliano, un appuntamento che torna anche quest’anno con carri, maschere e musica. L’evento, promosso dal circolo Anspi Oratorio “Sassola” e dal Gruppo Amici del Carnevale, si svolge sotto gli occhi attenti del Comune. La città si anima di colori e allegria, con la speranza di attirare ancora più visitatori rispetto alle edizioni passate.

Dalle 14 via al corteo delle maschere e dei carri allegorici, quest’anno allestiti a tema Barbie, Supereroi, La Casa di Carta, Mariaci e Castello delle Principesse. La sfilata partirà da via Roma e proseguirà in piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, piazza Pace, via Ronzoni e di nuovo in via Roma. Sui carri potranno salire anche le bambine e i bambini presenti al Carnevale, in compagnia degli animatori, un’occasione per vivere la festa in modo ancora più coinvolgente. Al termine della parata, intorno alle 17.30, ci sarà la premiazione della maschera individuale più originale e il miglior gruppo a piedi dell’edizione, a seguire l’estrazione dei premi della lotteria (primo premio una smart tv da 50 pollici, secondo premio un biliardino e terzo un impianto stereo).🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Campogalliano Carnevale 57esima edizione del Carnevale dell'aeroporto: al quartiere Ronco carri allegorici, dj set e stand gastronomici La 57ª edizione del Carnevale dell'aeroporto si terrà nel quartiere Ronco di Forlì, con carri allegorici, dj set e stand gastronomici. Divertimento per tutti. Ecco carri e maschere. Carnevale, che feste! Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Campogalliano Carnevale Argomenti discussi: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia. Carnevale 2026 in Toscana: dove vedere le sfilate dei carri più belle (da Viareggio a Foiano)Dove andare a Carnevale 2026 in Toscana con i bambini: Viareggio, Foiano, Follonica e feste di paese. Date, orari e dritte pratiche. nostrofiglio.it Carnevale in Toscana, tanti appuntamenti nel fine settimana (ma con l’incognita meteo)Dall’8 febbraio torna il Carnevale di Paperino a Prato, con carri, bellissime maschere e animazione di strada. lanazione.it Ancora posti disponibili per IL CARNEVALE ALL'ISOLA CHE NON C'È!! PER DOMANI 8 FEBBRAIO ANCORA POSTI DISPONIBILI!! Le domeniche mattina dalle 10.30 alle 12.30 Tantissimi personaggi con cui fare foto zucchero filato e pop corn t facebook

