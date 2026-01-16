Tra miti greci eroi e sport | Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 | VIDEO

Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, Venezia ospita un’edizione speciale del Carnevale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Con il tema “Olympus – Alle origini del gioco”, l’evento unisce mito, storia, arte e sport, offrendo un’occasione di riflessione e festa che celebra l’eredità olimpica in un contesto ricco di tradizione e cultura.

