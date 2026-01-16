Tra miti greci eroi e sport | Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 | VIDEO
Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, Venezia ospita un’edizione speciale del Carnevale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Con il tema “Olympus – Alle origini del gioco”, l’evento unisce mito, storia, arte e sport, offrendo un’occasione di riflessione e festa che celebra l’eredità olimpica in un contesto ricco di tradizione e cultura.
Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, il Carnevale di Venezia celebra l’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con un’edizione speciale dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”, un grande racconto collettivo che intreccia mito, storia, arte e sport. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Il Carnevale di Venezia 2026 celebra le Olimpiadi di Milano Cortina
Leggi anche: Olimpiadi 2026, Stefani: Valori di sport da trasmettere anche in lavoro e politica – Il video
I migliori libri sui miti greci - La mitologia greca e latina rappresenta il vasto insieme di racconti, leggende e credenze che formavano il nucleo religioso e culturale delle antiche civiltà mediterranee. macitynet.it
10 libri per chi ama la mitologia per rileggere, in chiave moderna, i miti greci, romani e norreni - Dai racconti delle gesta degli eroi greci e romani alle passioni degli dèi del Nord, fino alle creature ... vogue.it
I miti greci e quelli del cinema: al via la seconda edizione del Festival della Mitologia - Domenica 11 maggio, "Leonardo e le sue figure mitologighe: Leda, Ercole, Nettuno" "In principio era il Mito. ilgiorno.it
Gli dei e gli eroi greci di Giulio Guidorizzi I miti greci la mia passione ! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.