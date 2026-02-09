Carnevale 2026 in piazza Santa Toscana

Questa mattina, l’Associazione Fevoss Santa Toscana ha annunciato il Carnevale 2026 in piazza Santa Toscana a Verona. L’evento si terrà martedì 10 febbraio, a partire dalle 15, e sarà aperto a tutte le famiglie della zona. Sono in programma sfilate, maschere e giochi per i più piccoli. La piazza si riempirà di colori e allegria, come ogni anno, per festeggiare insieme.

L'Associazione Fevoss Santa Toscana invita grandi e piccini al Carnevale 2026 a Veronetta. Martedì 10 febbraio, dalle ore 15.30, la grande festa prenderà il via da piazza XVI Ottobre, con Papà del Gnoco e le maschere di Verona. Per tutti coriandoli e stelle filanti e tanto divertimento. In piazza Santa Toscana, bevande e frittelle offerte da Fevoss.

