Carnevale 2026 ad Este

Questa mattina il centro di Este si anima con i preparativi del Carnevale 2026. Le strade si riempiono di colori e musica, mentre gli organizzatori lavorano per allestire gli eventi in programma. Piazza Maggiore sarà il cuore delle celebrazioni, con varie iniziative previste nei prossimi giorni.

Il centro storico di Este si colora per l'edizione 2026 del Carnevale. L'associazione degli esercenti "Este in Centro", con il patrocinio del Comune di Este e la collaborazione delle principali sigle di categoria, presenta un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgeranno Piazza Maggiore, Piazza Trento e i quartieri della città. Nelle giornate di sabato e domenica si terrà inoltre l'attesa Premiazione delle "Mascherine più Belle". Un Carnevale diffuso, partecipato e conviviale, organizzato da Este in Centro con il patrocinio del Comune di Este, insieme alle associazioni e alle realtà del territorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ferrara si prepara a rivivere il suo passato rinascimentale con il Carnevale degli Este.

Il Carnevale degli Este si avvicina, con eventi programmati per il 14 e 15 febbraio nel centro storico di Ferrara.

Presentazione dell'evento Carnevale degli Este edizione 2026Sabato 7 febbraio 2026 alle 11:00 nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado (corso Martiri della Libertà 5, Ferrara) si terrà la conferenza stampa a cura della Fondazione Palio Città di Ferrara E ... cronacacomune.it

Il programma ufficiale del Carnevale degli Este 14-15-17 febbraio 2026 nel Centro Storico di Ferrara. facebook