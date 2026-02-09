Carnevale 2026 a Termini tornano maschere e carri

A Termini Imerese torna il Carnevale e con lui le maschere e i carri allegorici. Dal 9 al 17 febbraio 2026, la città si anima di feste e sfilate, portando in strada colori e musica. Gli abitanti aspettano già con entusiasmo le giornate di festa, che ogni anno attirano visitatori da tutta la regione.

Il Carnevale termitano riaccende i festeggiamenti con maschere, carri allegorici e un programma ricco di eventi che si svolgeranno dal 9 al 17 febbraio 2026 a Termini Imerese. Sul palco, due figure di spicco della musica latina: Antonio Pandolfo e Pablo Reyes dei Gipsy Kings, pronti a intrattenere il pubblico con i loro ritmi coinvolgenti. Termini Imerese si prepara a vivere una settimana di festa, un ritorno alla tradizione che coinvolgerà grandi e piccoli. L’evento promette di animare le vie della città con un calendario di appuntamenti diversificato, pensato per soddisfare ogni gusto. Il cuore del Carnevale saranno le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, previste per domenica 15 e martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Termini, le strade si riempiono di maschere e carri.

Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico.

