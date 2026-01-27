Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026

Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico. Un evento che anima la città con un’atmosfera festosa, rispettando la tradizione locale. La manifestazione rappresenta un’occasione per vivere un momento di gioia e comunità, valorizzando le caratteristiche culturali di Viterbo.

Il Carnevale viterbese arriva alla sua nona edizione colorando le strade e le piazze della città dei papi con una meravigliosa sfilata organizzata per sabato 14 febbraio. Martedì 17, invece, è organizzato il carnevale dei bambini con musica, animazione e giochi pensati per i più piccoli.

Il Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera.

Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.

