Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026
Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico. Un evento che anima la città con un’atmosfera festosa, rispettando la tradizione locale. La manifestazione rappresenta un’occasione per vivere un momento di gioia e comunità, valorizzando le caratteristiche culturali di Viterbo.
Il Carnevale viterbese arriva alla sua nona edizione colorando le strade e le piazze della città dei papi con una meravigliosa sfilata organizzata per sabato 14 febbraio. Martedì 17, invece, è organizzato il carnevale dei bambini con musica, animazione e giochi pensati per i più piccoli.La.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondimenti su Carnevale Viterbo
Il Carnevale di Bazzano: parata, carri colorati e i bambini in maschera
Il Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera.
Carnevale, che feste! Tra carri e maschere il divertimento è qui
Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.
Ultime notizie su Carnevale Viterbo
Rigutino in festa. Carri e maschere per i bambini; La prima volta nel 1229. Ascoli pronta a travestirsi per la gara delle maschere; Carnevale 2026: la provincia di Cuneo si veste di colori e tradizione; Da oltre 100 anni è il carnevale più bello in Sicilia: i suoi carri sono un'esplosione di gioia e colori.
Rigutino in festa. Carri e maschere per i bambiniTra gli appuntamenti più attesi del calendario spicca il tradizionale Carnevale dei Bambini di Rigutino, che ogni anno chiama a raccolta l’intera comunità e attira un numero sempre maggiore di persone ... lanazione.it
Carnevale 2026: la provincia di Cuneo si veste di colori e tradizioneUn viaggio con l'Atl del Cuneese tra maschere storiche, sfilate, riti antichi e feste popolari dalla pianura ai borghi alpini ... targatocn.it
“CARNEVALE ECORINASCIMENTALE 2026 ” AL PARCO PAZZAGLI A FIRENZE. Domenica 1 Febbraio, ore 16, "PALLONCINI & ANIMAZIONE CON MARY EVENTI" E Concorso delle vostre Maschere più belle e divertenti! INGRESSO SU PRENOTAZIO - facebook.com facebook
