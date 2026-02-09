Carnevale 2026 a Termini tornano maschere e carri | sul palco Antonio Pandolfo e Pablo Reyes dei Gipsy Kings

A Termini, le strade si riempiono di maschere e carri. La festa di Carnevale torna con un programma ricco di eventi, musica e spettacoli per tutte le età. Sul palco ci saranno Antonio Pandolfo e Pablo Reyes, dei Gipsy Kings, per rendere ancora più speciale questa edizione. La città si prepara a vivere giorni di allegria e divertimento, con grandi e piccoli pronti a divertirsi tra sfilate e spettacoli.

Con un calendario ricco di eventi, musica e spettacoli, pensato per grandi e piccoli, torna il Carnevale termitano.Domenica 15 e martedì 17 le giornate in cui, a partire dalle ore 16, sfileranno i carri allegorici e i gruppi "appiedati". A seguire, alle ore 21.30 in programma rispettivamente lo.

