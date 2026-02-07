A Balestrate la 39esima edizione di Carnevalandia | tornano carri maschere e il Ballo dei Pastori

A Balestrate tutto è pronto per la 39esima edizione di Carnevalandia. Da domenica, le strade del paese si riempiranno di carri allegorici, maschere e musica. Torna anche il tradizionale Ballo dei Pastori, che da anni anima il Carnevale locale. Gli organizzatori sono già al lavoro per far vivere ai visitatori una festa ricca di colori e allegria.

Da domenica 8 a Balestrate torna la magia del Carnevale e per le strade del paese tornano carri allegorici, maschere, musica e il Ballo dei Pastori. I festeggiamenti della 39esima edizione di Carnevalandia cominciano, alle ore 15, in via della Madonna del Ponte, luogo dove è fissato il raduno. Da lì prenderà il via la parata. Le maschere e i carri più belli riceveranno un premio. Non mancherà il Ballo dei Pastori, una contraddanza acrobatica diventato il simbolo del Carnevale dei "sicciaroti".

