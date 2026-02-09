Cardiologie aperte | dal 10 al 13 febbraio colloqui telefonici gratuiti con i professionisti

Da domani a venerdì, l’Azienda Usl di Piacenza partecipa alla ventesima edizione di Cardiologie aperte. Nei quattro giorni, i cittadini potranno chiamare gratuitamente i cardiologi dell’ospedale per fare domande o chiedere consigli sulla salute del cuore. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Per il tuo cuore, si svolge anche in altre città italiane, ma questa volta tocca anche Piacenza. I professionisti saranno disponibili telefonicamente per tutto il periodo, senza bisogno di appuntamento.

Anche l’Azienda Usl di Piacenza aderisce alla ventesima edizione di Cardiologie aperte, iniziativa promossa dalla Fondazione Per il tuo cuore che prevede la disponibilità dei cardiologi ospedalieri per colloqui telefonici con i cittadini. Da martedì 10 a venerdì 13 febbraio, dalle 14 alle 16.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Usl

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le prime classi dell’anno scolastico 20262027.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piacenza Usl

Argomenti discussi: Cardiologie aperte 2026: dal 9 al 15 febbraio visite e consulenze gratuite per prendersi cura del cuore; Ospedale Versilia: dal 9 febbraio arriva Cardiologie aperte; Cardiologie aperte a Matera e Policoro; CARDIOLOGIE APERTE 2026, ANCHE IL REPARTO DELL’OSPEDALE DI CONA ADERISCE A ALLA SETTIMANA NAZIONALE ANMCO DEDICATA ALLA PREVENZIONE.

Cardiologie aperte: dal 10 al 13 febbraio colloqui telefonici gratuiti con i professionistiCardiologie aperte è un’opportunità gratuita, offerta dai cardiologi a tutta la popolazione, per ricevere informazioni, consigli e orientamento. Perché investire nella prevenzione significa vivere più ... ilpiacenza.it

Cardiologie aperte 2026, dal 9 al 15 febbraio consulenze e screening gratuiti con i cardiologi AnmcoTorna Cardiologie aperte 2026, iniziativa nazionale della Fondazione Anmco per il Tuo cuore con numero verde, consulenze telefoniche e screening cardiologici gratuiti ... doctor33.it

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, ma la prevenzione può fare la differenza. Dal 9 al 13 febbraio, in occasione di “Cardiologie Aperte 2026”, l’Aou di Sassari offre consulenze telefoniche gratuite per promuovere la salute del cuore. facebook

Cardiologie Aperte 2026: prevenzione e primo soccorso a Feltre x.com