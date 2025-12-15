Specie aliena nei mari salentini | ritrovato esemplare di pesce scorpione

Un nuovo avvistamento di specie aliena nei mari salentini si è verificato nelle ultime ore al largo di Ugento. Si tratta di un esemplare di pesce scorpione, una presenza insolita per l'area, che preoccupa gli esperti per possibili impatti sull'ecosistema marino locale.

UGENTO – Un nuovo avvistamento di specie aliena nei mari salentini: si tratta di un pesce scorpione, ritrovato al largo di Ugento nelle scorse ore. Non è in assoluto la prima volta che accade, visto che nell’agosto scorso un altro esemplare era stato avvistato nelle acque di Santa Caterina. Lecceprima.it

