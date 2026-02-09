Cara Sanità in Campania cure rimandate o pagate a rate | e 1,5 mln di pazienti rinunciano all’assistenza

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno smesso di andare dal dottore. La maggior parte rinuncia perché non riesce a pagare o perché le liste d’attesa sono troppo lunghe. La situazione preoccupa, e le cure vengono spesso rimandate o pagate a rate, lasciando molti senza assistenza.

In Campania, nel 2025, 1,5 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research * che ha posto l'attenzione anche sul fenomeno delle " liste d'attesa chiuse ", vale a dire l'assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 1 paziente su 2. Con questo tipo di difficoltà, si capisce la ragione per cui tanti cittadini della Campania si siano spostati verso la sanità privata; sempre secondo l'indagine, nel 2025 ben l'89% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza.

