Capriglia Irpina il Carnevale entra nel vivo tra tradizione e spettacolo

Capriglia Irpina si anima con il Carnevale. Il paese si prepara a vivere due giorni di festa tra musica, carri allegorici e tradizioni antiche. Il 15 e il 17 febbraio, le strade si riempiranno di colori e allegria, con bambini e adulti pronti a partecipare a una delle occasioni più attese dell’anno.

Il 15 e 17 febbraio Capriglia Irpina si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno: il Carnevale, tra musica, colori e antiche tradizioni popolari. Protagoniste saranno la sfilata con le esibizioni della Quadriglia e la suggestiva Cantata della Zeza, simbolo della cultura carnevalesca.

