Il Carnevale veneziano entra nel vivo con feste e spettacoli sull' acqua

Il Carnevale di Venezia si anima nel fine settimana del 7 e 8 febbraio. Le strade e i canali si riempiono di feste, spettacoli e luci. I partecipanti possono vedere le 12 Marie sfilare in un corteo sull'acqua che attraversa Canal Grande e Piazza San Marco. All’Arsenale c’è un water show sorprendente, mentre a Ca’ Vendramin Calergi si tiene un dinner show. Durante i due giorni, Venezia propone anche altri eventi culturali e spettacoli diffusi lungo tutta la città.

Si accende il Carnevale di Venezia nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio. La città presenta le 12 Marie nel corteo acqueo su Canal Grande e in piazza San Marco, il water show all'Arsenale, il dinner show a Ca' Vendramin Calergi, spettacoli diffusi e appuntamenti culturali.

