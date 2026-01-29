Entra nel vivo il Carnevale Gioiosano | così il programma completo

Da messinatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Gioiosa Marea entra nel vivo con tante iniziative e allegria. Da domenica 1 febbraio, il centro si anima con il Carnevale dei Bambini, che si svolge al PalaEventi a partire dalle 16. Famiglie e bambini si preparano a vivere momenti di spasso, mentre il 75° Carnevale storico del Murgo 2026 porta in paese una tradizione lunga e radicata. La festa promette di continuare con eventi e sfilate nel corso delle prossime settimane.

A Gioiosa Marea giornate di puro divertimento con il 75° Carnevale storico del Murgo 2026. Domenica 8 febbraio prima grande sfilata di carrie gruppi allegorici: ore 15 raduno e preparazione carri; ore 15,30 partenza Lungomare Canapè; ore 16,30 spettacoli e coreografie; ore 20 arrivo Villa Mazzini – PalaEventi. Dj set e gran finale.Giovedì 12 febbraio seconda grande sfilata. Ore 16,30 Raduno; ore 17,30 partenza via Umberto; ore 21 Arrivo Villa Mazzini – PalaEventi, dg set e divertimento. Sabato 14 febbraio Terza grande sfilata notturna. Ore 21,30 raduno carri; ore 22 partenza; ore 22,30 spettacoli in strada; ore 24 arrivo Villa Mazzini – PalaEventi.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gioiosa Marea

Nel vivo delle festività. Il programma completo

Il Natale entra nel vivo a Venezia e Mestre con un ricco programma

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gioiosa Marea

Argomenti discussi: Follow startup vola a San Francisco: entra nel vivo il progetto che trasforma le idee dei giovani ferraresi in impresa. Tre le startup innovative selezionate per il viaggio formativo; Ducati, investimenti e lavoro: il Contratto di sviluppo entra nel vivo; NIS2 – La cybersicurezza entra nel vivo con il modello di incident management; Baseball5: il primo campionato italiano entra nel vivo lungo tutta la penisola.

entra nel vivo ilEntra nel vivo l'udienza preliminare per il rogo di Aymavilles del 2023La Regione Valle d’Aosta, il Comune di Aymavilles e alcuni proprietari di terreni colpiti dalle fiamme si sono oggi costituiti parti civili ... rainews.it

entra nel vivo ilLa Sartiglia entra nel vivo: visite mediche ai 114 cavalliResta aperto il confronto sul decreto Abodi, alla ricerca di un equilibrio tra sicurezza e tradizione ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.