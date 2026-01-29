Entra nel vivo il Carnevale Gioiosano | così il programma completo

Il Carnevale di Gioiosa Marea entra nel vivo con tante iniziative e allegria. Da domenica 1 febbraio, il centro si anima con il Carnevale dei Bambini, che si svolge al PalaEventi a partire dalle 16. Famiglie e bambini si preparano a vivere momenti di spasso, mentre il 75° Carnevale storico del Murgo 2026 porta in paese una tradizione lunga e radicata. La festa promette di continuare con eventi e sfilate nel corso delle prossime settimane.

A Gioiosa Marea giornate di puro divertimento con il 75° Carnevale storico del Murgo 2026. Domenica 8 febbraio prima grande sfilata di carrie gruppi allegorici: ore 15 raduno e preparazione carri; ore 15,30 partenza Lungomare Canapè; ore 16,30 spettacoli e coreografie; ore 20 arrivo Villa Mazzini – PalaEventi. Dj set e gran finale.Giovedì 12 febbraio seconda grande sfilata. Ore 16,30 Raduno; ore 17,30 partenza via Umberto; ore 21 Arrivo Villa Mazzini – PalaEventi, dg set e divertimento. Sabato 14 febbraio Terza grande sfilata notturna. Ore 21,30 raduno carri; ore 22 partenza; ore 22,30 spettacoli in strada; ore 24 arrivo Villa Mazzini – PalaEventi.

