McKennie lascia la Juventus a fine stagione? Arriva l’annuncio del papà di Wes ecco il gesto sui social che infiamma i tifosi

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto. Recentemente, il padre del centrocampista ha condiviso un messaggio sui social media che ha attirato l’attenzione dei tifosi, alimentando le voci sulla possibile partenza a fine stagione. La situazione resta da chiarire, mentre i supporter attendono aggiornamenti ufficiali dalla società e dal giocatore.

McKennie lascia la Juventus? Arriva il clamoroso annuncio del padre del calciatore. Ecco il gesto sui social che infiamma i tifosi. La Juve si trova improvvisamente al centro di un acceso dibattito mediatico legato al destino di una delle pedine più utilizzate nello scacchiere tattico bianconero. Nei giorni scorsi, l'ambiente è stato scosso da un'indiscrezione rilanciata da Sky Sport, secondo la quale l'avventura di Weston McKennie a Torino sarebbe ormai giunta ai titoli di coda. La notizia riferiva che il centrocampista statunitense lascerà la squadra a fine stagione poiché per lui non ci sarà un rinnovo di contratto.

McKennie-Juve, pochi margini per il rinnovo - In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, sarebbe molto lontano dal rinnovo con i bianconeri. tuttojuve.com

McKennie dice addio alla Juventus, Calciomercato: in molti storcono il naso ora - Weston McKennie sembra destinato a dire addio alla Juventus, il calciomercato bianconero si infiamma e in molti ora storcono il naso. juvelive.it

Weston McKennie non parla, corre. Non promette, lotta. Non si nasconde, trascina. Con Spalletti è diventato imprescindibile: intensità, sacrificio, personalità. Uno che in campo lascia sempre tutto, fino all’ultimo respiro. Il contratto è in scadenza, le sirene della - facebook.com facebook

#McKennie, il centrocampista protagonista Il dato in #Champions lascia i tifosi a bocca aperta x.com

