**Pd | ' Innovare per competere' evento riformisti dem sabato a Prato**

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Nuovo appuntamento dei riformisti Pd. Dopo quello di Milano sulla crescita, sabato mattina a Prato si farà il punto su innovazione e competizione con ospiti ed esperti in materia. Nelle stesse ore, sempre in Toscana a Montepulciano, sarà riunita anche la maggioranza Pd nella tre giorni organizzata da Dario Franceschini, Andrea Orlando e gli ex-art.1. La nuova 'geografia' dem, dopo l'articolazione dell'area bonacciniana, nel giro di qualche chilometro. "Non c'è nessuna volontà di fare la controprogrammazione di Montepulciano", dice Filippo Sensi ma una casualità di date coincidenti nel primo week end dopo le regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Pd: 'Innovare per competere', evento riformisti dem sabato a Prato**

