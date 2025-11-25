Rinaldi Tsc | Rapporto analizza ruolo imprese e Pa in creazione valore

(Adnkronos) – "Il nostro è un rapporto che guarda ai temi della cultura e alla creatività da un punto di vista economico, analizzando dunque il ruolo che hanno le imprese, gli operatori, il mondo del terzo settore e la pubblica amministrazione nel contribuire a creare valore”. Sono le parole di Alessandro Rinaldi, vice direttore generale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

