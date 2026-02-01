Capaccio i consiglieri d’opposizione | Stop all’alcol dopo l’una ennesimo errore del sindaco

I consiglieri di opposizione a Capaccio criticano duramente il nuovo provvedimento del sindaco. Secondo loro, l’ordinanza che vieta di servire alcol dopo l’una di notte colpisce tutti in modo indiscriminato, senza affrontare davvero il problema dell’ubriachezza molesta. “È un errore”, dicono, e chiedono di rivedere la misura. La decisione sta creando discussioni tra esercenti e residenti, mentre si aspetta una possibile revisione da parte dell’amministrazione comunale.

La nota dei consiglieri comunali di Capaccio Paestum Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza "Con la scusa di contrastare la cosiddetta 'ubriachezza molesta', il Sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta in modo generalizzato la somministrazione di alcolici dopo l'una di notte su tutto il territorio comunale, colpendo indistintamente bar, ristoranti, pub, lidi e discoteche. Siamo di fronte all'ennesimo errore amministrativo, frutto di improvvisazione e mancanza di visione. La legge già vieta di somministrare alcol a persone ubriache: lo stabilisce chiaramente l'articolo 691 del Codice Penale.

