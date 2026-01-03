La Procura di Salerno ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per otto persone, tra cui Alfieri, nell’ambito di un’inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso durante le elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum. L’indagine si concentra su presunti illeciti elettorali e rapporti con ambienti mafiosi, evidenziando le criticità legate alla trasparenza delle consultazioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone nell’ambito dell’inchiesta sul presunto voto di scambio elettorale politico-mafioso legato alle elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum. La richiesta, firmata dai pubblici ministeri Elena Guarino e Carlo Rinaldi, nasce dalle indagini condotte dalla DIA, che hanno portato alla ricostruzione di un presunto sistema finalizzato a condizionare l’esito della consultazione elettorale. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo figura l’ex sindaco Franco Alfieri, insieme al pregiudicato capaccese Roberto Squecco e alla sua ex consorte Stefania Nobili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Voto di scambio politico-mafioso a Capaccio Paestum, chiesto il processo per Alfieri e altri sette indagati

Leggi anche: Voto di scambio politico-mafioso: chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati

Leggi anche: Capaccio, per la Cassazione il patto Alfieri-Squecco “fu scambio politico mafioso”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Voto di scambio politico-mafioso: chiesto il processo per Alfieri ed altri 7 indagati; Maxi inchiesta sui fondi europei, rinvio a giudizio per l’ex senatore Papania e altre 11 persone; Scandalo voto di scambio a Portici, terremoto nel Pd dopo le accuse della Lega col vocale dei 50 euro; CAMORRA E VOTI, MARANO SU PROCACCINI: GLI DIEDI UNA MANO PER LE ELEZIONI.

Scambio elettorale a Capaccio Paestum: otto indagati rischiano il processo - Tra i nomi eccellenti l'ex sindaco Franco Alfieri e l'imprenditore Roberto Sque ... infocilento.it