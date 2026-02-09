Capaccio Paestum i consiglieri comunali d’opposizione | Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco Alfieri una vergogna istituzionale

I consiglieri comunali d’opposizione di Capaccio Paestum criticano duramente il Comune per aver ignorato il lutto dell’ex sindaco Alfieri. Durante i funerali della madre di Alfieri, l’amministrazione non ha partecipato né espresso cordoglio, cosa che i consiglieri definiscono una vera e propria vergogna istituzionale. Denunciano il silenzio e l’assenza di rispetto, sottolineando come questa scelta abbia ferito la sensibilità della comunità e dei cittadini che conoscevano Alfieri.

Cordoglio negato: i consiglieri denunciano il silenzio dell’Amministrazione ai funerali della madre di Alfieri. “ Quanto accaduto ieri non è solo una mancanza di stile, ma un fatto politicamente e moralmente gravissimo, che segna una delle pagine più imbarazzanti nella storia recente di Capaccio Paestum. Nel giorno dei funerali della mamma dell’ex Sindaco Franco Alfieri, celebrati a Torchiara, erano presenti centinaia di capacciopaestani e migliaia di cittadini provenienti da tutta la provincia. Alla cerimonia hanno preso parte i Sindaci di tutto il territorio, l’ex Presidente della Provincia e tutti i vertici istituzionali provinciali, dimostrando che il rispetto umano viene prima di ogni appartenenza politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: “Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco Alfieri, una vergogna istituzionale” Approfondimenti su Capaccio Paestum Alfieri Capaccio Paestum, i consiglieri d’opposizione: “Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco Alfieri, una vergogna istituzionale” I consiglieri d’opposizione di Capaccio Paestum criticano duramente il Comune per aver ignorato il lutto dell’ex sindaco Alfieri. Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: "Parole offensive verso le donne in Commissione consiliare" I consiglieri comunali di Capaccio Paestum condannano fermamente le parole offensive rivolte alle donne durante la recente Commissione consiliare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Capaccio Paestum Alfieri Argomenti discussi: Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: Stop all’alcol dopo l’una - Napoli Village -; Capaccio Paestum, limiti alla somministrazione di alcolici: ecco cosa ne pensano i cittadini; Capaccio Paestum, al via il Carnevale 2026 tra tradizioni e cultura popolare; Montoro: da oggi in scena il Carnevale 2026. Capaccio Paestum, sindaco assente ai funerali della madre di Alfieri: «Vergogna istituzionale»Quando perfino tutti i Sindaci del territorio e i vertici provinciali ci sono, l’assenza del proprio Comune diventa uno schiaffo alla città Nel giorno dei funerali della mamma dell’ex Sindaco Franco ... infocilento.it Capaccio Paestum, i consiglieri comunali d’opposizione: Stop all’alcol dopo l’una, l’ennesimo errore del Sindaco che penalizza tutta la cittàLa nota dei consiglieri comunali di Capaccio Paestum Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco ... sciscianonotizie.it al via il Carnevale 2026 a Capaccio Paestum (foto Gabriele Conforti) salernonotizie.it facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.