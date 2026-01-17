Capaccio Paestum i consiglieri comunali | Parole offensive verso le donne in Commissione consiliare
I consiglieri comunali di Capaccio Paestum condannano fermamente le parole offensive rivolte alle donne durante la recente Commissione consiliare. Un episodio che mette in discussione il rispetto e la correttezza nel confronto istituzionale, sottolineando l'importanza di mantenere sempre un atteggiamento rispettoso e costruttivo nell’ambito del dibattito pubblico e delle funzioni rappresentative.
“Quanto accaduto ieri nel corso di una Commissione consiliare del Comune di Capaccio Paestum è grave, offensivo e incompatibile con il ruolo delle istituzioni democratiche. Le Commissioni consiliari sono sedi pubbliche (dove anche ieri erano presenti cittadini) di confronto politico e amministrativo per approfondire temi che riguardano il bene comune e la vita dei cittadini. Durante una delle commissioni, peraltro a seguito di chiarimenti di per sé discutibili, nell’ambito di una discussione collaterale si è utilizzato un paragone del tutto inappropriato con la menopausa in contrapposizione al periodo fertile della donna, con un riferimento fuori luogo ed estraneo al dibattito amministrativo e offensivo della sensibilità di tante persone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
