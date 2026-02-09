Medaglie olimpiche rotte a Milano Cortina Francisi | Risolveremo il problema

A Milano Cortina, durante le celebrazioni per l’oro di Breezy Johnson nella discesa libera femminile, la medaglia della sciatrice statunitense si è rotta. La medaglia si è staccata dal nastro e si è frantumata, creando scompiglio tra gli atleti e i presenti. Francisi, uno dei responsabili, ha promesso di risolvere il problema al più presto.

"Non è tutto oro quello che luccica", soprattutto se dopo aver vinto una medaglia dorata, improvvisamente ti rendi conto di averla rotta. Piccolo inconveniente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per la sciatrice alpina statunitense Breezy Johnson che nella giornata di ieriha trionfato nella discesa libera femminile, portando a casa il tanto agognato oro. Gara memorabile quella della statunitense, anche se la scena è stata rubata dalla rovinosa caduta della sua connazionale Lindsey Vonn, in gara nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. La sciatrice si è infatti schiantata durante la discesa libera sulla pista Olympia delle Tofane, immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero a Cortina per essere operata.

