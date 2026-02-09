Cantù sconfitta | resta penultima

Cantù perde ancora e si avvicina sempre di più alla zona retrocessione. La Pallacanestro Reggiana, invece, ha preso una pausa nel weekend, aspettando di capire cosa succederà negli altri campi dopo che il match contro Trapani è stato cancellato a causa delle recenti vicende extra sportive. I tifosi restano in attesa di novità, mentre il campionato continua a scorrere senza la squadra siciliana.

Fine settimana di riposo e di ‘attesa’ per la Pallacanestro Reggiana che avendo avuto in calendario il match di campionato con Trapani – recentemente esclusa per le ben note vicende extra sportive – ha staccato la spina, osservando però con interesse i risultati dagli altri campi. Il successo in volata della Vanoli Cremona contro l’Acqua San Bernardo Cantù, propiziato da un gioco da tre punti del solito Willis (25 punti), ha consolidato la squadra di Brotto (espulso per proteste) in zona playoff. Resta invece penultima Cantù che con il cambio di guida tecnica (via Brienza e dentro De Raffaele) ha fatto l’exploit all’esordio espugnando proprio il PalaBigi e poi ha perso le successive due (con Venezia e poi, appunto, con Cremona). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

