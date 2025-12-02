Perugia la sconfitta resta indigesta Grande malumore | Siamo avvelenati
Una cosa da non credere. Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e anche Walter Novellino non si danno pace. "Siamo avvelenati", fanno sapere da Pian di Massiano. La gara con la Juventus Next Gen era una tappa fondamentale del cammino del "nuovo" Perugia, perché arrivava dopo il successo con la Vis Pesaro, dopo l’esclusione del Rimini e la nuova classifica che dava una spinta al Grifo e prima del derby con la Ternana. Un risultato positivo, oltre alla posizione in graduatoria, avrebbe acceso ulteriormente l’entusiasmo a ridosso della gara di domenica. E invece il Perugia ha fallito clamorosamente l’appuntamento facendo un balzo all’indietro non solo in classifica ma anche nel tempo, con una prestazione che ha ricordato il momento più nero della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
