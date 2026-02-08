Cantieri Hera modifiche alla viabilità | chiusure in via Sgarzeria e limitazioni in via Valdrighi

La prossima settimana, a Bologna, partiranno due nuovi interventi di manutenzione sulla rete del gas. Hera chiuderà alcune strade, come via Sgarzeria, e limiterà il traffico in via Valdrighi. Le modifiche alla viabilità dureranno alcuni giorni, causando disagi ai residenti e ai passanti. Le autorità invitano gli automobilisti a pianificare gli spostamenti in anticipo.

A partire dalla prossima settimana, la città sarà interessata da due nuovi interventi di manutenzione e rinnovo della rete del gas, gestiti da InRete Distribuzione del gruppo Hera. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione stradale in due distinte zone, con provvedimenti che rimarranno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A partire dalle ore 15 di venerdì 9 gennaio e fino all’alba di domenica 11 gennaio, Hera effettuerà interventi sulla rete idrica in via Destra del Porto, vicino alla rotonda del ponte della Resistenza a Rimini.

CANTIERI - Hera avvia un cantiere per il rinnovo totale di due chilometri di acquedotto nel quartiere Riccione 2, riducendo così le dispersioni e migliorando l'efficienza del servizio facebook