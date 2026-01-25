Tram tangenziale e autostrada | tutti i cantieri attivi a Bologna

Ecco un aggiornamento sui principali cantieri stradali attivi a Bologna, inclusi tram, tangenziale e autostrada. Di seguito, vengono elencati i lavori in corso e quelli programmati a partire da lunedì 26 gennaio, per permettere una migliore pianificazione degli spostamenti e valutare eventuali variazioni nel traffico.

Ecco i principali cantieri stradali attivi in città e quelli in attivazione da domani, lunedì 26 gennaio. Per ulteriori informazioni, visitare la mappa disponibile sul sito del Comune di Bologna.Lavori in attivazionePercorso ciclopedonale tra via Bovi Campeggi e via della Beverara, chiuso al.

