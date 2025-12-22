Auto prende fuoco mentre percorre l' A1 | quattro persone scendono appena in tempo
Nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre un'auto, con a bordo quattro persone, ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 76, tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. L'episodio si è verificato poco prima delle ore 14. I quattro sono riusciti a scendere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Auto prende fuoco mentre percorre la Tangenziale di Napoli: paura tra Vomero e Capodimonte
Leggi anche: Auto con quattro persone a bordo prende fuoco sulla A/13
Auto prende fuoco dentro il box: un morto e tre intossicati; Esce di strada e il furgone prende fuoco, il conducente lascia l’abitacolo appena in tempo – FOTO; Auto prende fuoco, le fiamme divorano l'intero mezzo: l'intervento dei vigili del fuoco, strada bloccata; Ronco Scrivia, auto ibrida prende fuoco in un box, un morto e tre feriti.
Auto prende fuoco mentre percorre l'A1: quattro persone scendono appena in tempo - Nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre un'auto, con a bordo quattro persone, ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 76, tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione ... parmatoday.it
Carpiano, auto prende fuoco al distributore: l’intervento dei benzinai evita il peggio - Una Fiat Punto prende fuoco al distributore, ma l’intervento con estintori e lo spostamento del veicolo evita un’esplosione prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Melegnano ... 7giorni.info
Auto prende fuoco mentre è in marcia, salvo l’autista: intervento dei Vigili del fuoco - ] ... ecoaltomolise.net
Fabriano, l'auto prende improvvisamente fuoco sullo svincolo: i passeggeri saltano fuori appena in tempo - facebook.com facebook
#fabriano, l'auto prende improvvisamente fuoco sullo svincolo: i passeggeri saltano fuori appena in tempo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.