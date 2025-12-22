Auto prende fuoco mentre percorre l' A1 | quattro persone scendono appena in tempo

Nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre un'auto, con a bordo quattro persone, ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 76, tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. L'episodio si è verificato poco prima delle ore 14. I quattro sono riusciti a scendere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

