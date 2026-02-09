Caltanissetta rissa sul bus al ritorno dalla gita sulla neve ventenne in ospedale

Questa mattina a Caltanissetta, un giovane è finito in ospedale dopo una rissa scoppiata su un autobus al ritorno da una gita sulla neve. Secondo le prime ricostruzioni, almeno due ragazzi si sono affrontati in modo violento, scatenando il caos tra i passeggeri. La polizia è intervenuta sul posto e sta cercando di capire cosa abbia scatenato l’aggressione. Il ventenne ferito è stato portato in ospedale, dove si trova sotto osservazione.

Un ventenne è stato ricoverato presso l'ospedale di Caltanissetta dopo essersi presentato in serata raccontando di essere stato vittima di una violenta aggressione. Secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il rientro dalla gita sulla neve. Il giovane ha spiegato che stava rientrando a Caltanissetta dopo aver partecipato a una gita organizzata sulla neve, quando sarebbe scoppiata una lite a bordo del pullman durante il viaggio di ritorno. La sosta e l'escalation. La tensione sarebbe degenerata durante una sosta nell'area di servizio di Sacchitello, in provincia di Enna.

