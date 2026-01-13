Maxi rissa sul bus | venti persone coinvolte due feriti

Lo scorso 10 gennaio, nel quartiere di Sampierdarena a Genova, si è verificata una rissa tra venti persone a bordo di un autobus, nel quartiere di via Cantore. L’evento, scatenato da un presumibile tentativo di rapina, ha coinvolto numerosi individui e si è concluso con due feriti. La vicenda evidenzia le tensioni e i rischi legati alla sicurezza nei trasporti pubblici cittadini.

Sarebbe una rapina la scintilla che ha fatto scoppiare la maxi rissa sul bus 18 avvenuta sabato scorso, 10 gennaio, all'altezza di via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Nel violento episodio sono rimaste coinvolte circa venti persone e si contano due feriti portati in ospedale.

