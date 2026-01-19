Sant' Andrea presenta Calici di storia | Luca Berti primo ospite del ciclo di conferenze
Sant’Andrea annuncia l’inizio di “Calici di Storia”, un ciclo di conferenze dedicato alla storia di Arezzo. Il primo ospite, Luca Berti, interverrà giovedì 22 gennaio presso la sede di via delle Gagliarde. L’evento unisce approfondimenti storici a degustazioni di prodotti locali, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel rispetto della tradizione e del territorio.
