Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Milan è ad un passo dal chiudere la trattativa che porterà Kostic a Milano: le cifre dell'affare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in arrivo Kostic dal Partizan: ecco le cifre dell’operazione

Leggi anche: Milan, affondo con il Partizan per Kostic, il baby Vlahovic: le cifre dell’operazione

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, non solo Fullkrug: avanti tutta per Andrej Kostic, l'erede di Vlahovic al Partizan; Milan-Fullkrug, ombre sì, ma anche luci sul colpo in attacco in arrivo il 2 gennaio - Calciomercato, spunta Kostic; Calciomercato Milan, Andrej Kostic è il nuovo obiettivo dei rossoneri; Non solo Fullkrug, il Milan valuta anche Andrej Kostic: chi è il classe 2007 montenegrino del Partizan.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco: è un classe 2007 - La società rossonera continua a muoversi con attenzione anche oltre l’immediato, seguendo da vicino profili giovani che possan ... spaziomilan.it