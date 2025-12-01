Leao può sorridere | che sia Milan o Juventus con Allegri i centravanti segnano Qualche dato

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha impostato Rafael Leao, abituato a giocare come esterno offensivo sulla fascia sinistra, come numero 9 del suo Milan. Con risultati fin qui molto confortanti come accaduto già in passato al livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

