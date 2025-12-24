Calciomercato Bologna Italiano può sorridere | pronti nuovi innesti in vista di gennaio Ecco quale

La dirigenza rossoblù cerca rinforzi difensivi per affrontare al meglio la seconda metà della stagione Il Calciomercato Bologna entra in una fase cruciale e il club rossoblù ha individuato con chiarezza la propria priorità per il mese di gennaio: l’arrivo di un difensore centrale. Archiviata la finale di Supercoppa, l’attenzione della squadra di Vincenzo Italiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Italiano può sorridere: pronti nuovi innesti in vista di gennaio. Ecco quale Leggi anche: Bologna, Italiano può sorridere: recupero immediato di quel giocatore Leggi anche: Bologna, Italiano può definitivamente sorridere. Recuperato a pieno regime quel grande giocatore! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato dopo l' addio al Napoli in estate Raspadori può già tornare in Italia. Calciomercato Bologna, acquisti e cessioni di gennaio: Fabbian resta - Il calciomercato del Bologna è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. fantamaster.it

Dalle parole di Fabbian alla finale con il Napoli: entusiasmo, compattezza e prospettive future in ottica Calciomercato Bologna - Dalle parole di Fabbian alla finale con il Napoli: entusiasmo, compattezza e prospettive future in ottica Calciomercato Bologna Giovanni Fabbian si prende la scena dopo la straordinaria semifinale di ... calcionews24.com

Calciomercato Bologna: Dominguez e Fabbian si giocano il futuro in rossoblù - Calciomercato Bologna: Dominguez e Fabbian si giocano il futuro in rossoblù Il Calciomercato Bologna entra nel vivo e pone interrogativi importanti sul futuro di due giovani protagonisti della rosa: B ... calcionews24.com

#Bologna: parlare di rammarico è eccessivo. Due finali in sette mesi sono storia. Il #calciomercato non ha aiutato…Il commento nel nostro editoriale #SupercoppaItaliana #NapoliBologna - facebook.com facebook

Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop: «Periodo durissimo, ma sono pronto a ripartire e dare tutto» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.