La Fondazione Milano-Cortina ha richiesto un prestito di 5 milioni di euro alla Regione Lombardia per far fronte a un urgente bisogno di liquidità. La richiesta si inserisce nel contesto delle Olimpiadi, con implicazioni economiche che coinvolgono enti pubblici e investitori privati, mentre si analizzano i benefici e le perdite per il pubblico e gli altri soggetti coinvolti.

Ulteriori 5 milioni di euro. È il “prestito ” che la Fondazione Milano-Cortina ha chiesto ieri a Regione Lombardia per un “urgente bisogno di cassa ”. È solo l’ultima iniezione di capitale pubblico nella Fondazione (che per il governo è privata, ma su questo deciderà la Consulta), richiesta, paradossalmente a nove giorni dall’inizio dei Giochi. Soldi che il Consiglio regionale lombardo ha bloccato, ma solo perché l’emendamento (d’urgenza) pone seri dubbi di legittimità. Giochi a costo zero? Non proprio, anzi. Se saranno stanziati (e molto probabilmente lo saranno, visto che l’appoggio alle Olimpiadi è bipartisan da sempre) si tratterà dell’ennesima immissione di finanze degli italiani nei Giochi che secondo gli organizzatori, sarebbero stati a costo zero per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, la Fondazione batte cassa: chiesti 5 milioni in prestito al Pirellone. Intanto si calcola chi perde (il pubblico) e chi guadagna (i fondi di investimento e costruttori) dai Giochi

