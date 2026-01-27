Olimpiadi la Fondazione batte cassa | arrivano 5 milioni di prestito dal Pirellone Intanto si calcola chi perde il pubblico e chi guadagna i fondi di investimento e costruttori dai Giochi

La Fondazione Milano-Cortina riceve un prestito di 5 milioni di euro dalla Regione Lombardia per fronteggiare esigenze di liquidità, in un quadro di investimenti e impatti economici legati ai Giochi. Questa misura mira a sostenere le attività e i progetti correlati ai prossimi eventi olimpici, con attenzione alle risorse necessarie per garantire il buon svolgimento delle iniziative.

Ulteriori 5 milioni di euro. È il “prestito ” che la Fondazione Milano-Cortina ha ottenuto ieri da Regione Lombardia per un “urgente bisogno di cassa ”. È solo l’ultima iniezione di capitale pubblico nella Fondazione (che per il governo è privata, ma su questo deciderà la Consulta), richiesta, paradossalmente a nove giorni dall’inizio dei Giochi. Giochi a costo zero? Non proprio, anzi. Si tratta dell’ennesima immissione di finanze degli italiani nei Giochi che secondo gli organizzatori, sarebbero stati a costo zero per i cittadini. E a questo proposito, un po’ di conti li ha fatti Alessandro Volpi, Professore di Storia Contemporanea all’università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

