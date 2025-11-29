4 colpi da 70 milioni di € Conte ha scelto | fuori anche Lucca il nome del nuovo attaccante
Il Napoli prepara un mercato di gennaio 2026 ambizioso, con Aurelio De Laurentiis intenzionato ad accontentare Antonio Conte in ogni reparto. Il presidente azzurro ha fissato un budget complessivo di circa 70 milioni di euro, cifra che verrebbe utilizzata in modo mirato per completare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Le priorità . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tesla affronta uno dei suoi colpi più duri: quasi 800 milioni di dollari in Cybertruck invenduti accumulati a Giga Texas, un colpo di scena inaspettato per quello che un tempo era stato presentato come il pick-up elettrico destinato a ridefinire l’industria. L’ - facebook.com Vai su Facebook
4 colpi da 70 milioni di €, Conte ha scelto: fuori anche Lucca, il nome del nuovo attaccante - Il Napoli prepara un mercato di gennaio 2026 ambizioso, con Aurelio De Laurentiis intenzionato ad accontentare Antonio Conte in ogni reparto. Scrive dailynews24.it