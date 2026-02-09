Calciomercato Bologna Fenucci rivela | Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini Ecco perché Immobile è andato via

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, spiega perché il club non ha ancora rinnovato i contratti di Lucumì e Orsolini. Durante la presentazione di Sohm e Helland, Fenucci ha detto chiaramente che non sono vicini a firmare nuovi accordi e ha spiegato anche i motivi. Nel frattempo, ha confermato che Immobile ha lasciato il club, senza entrare troppo nei dettagli.

Il Bologna sta attualmente negoziando i rinnovi contrattuali di Riccardo Orsolini e Remo Freuler, puntando a consolidare la rosa attuale.

